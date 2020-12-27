В Україні за добу - 6 113 випадків коронавірусу

6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 153 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу померли 72 пацієнти, одужала – 6621 особа.

Крім того, за добу госпіталізовано – 1674 особи. Здійснено тестувань за добу – 24978 (зокрема методом ПЛР – 19543, методом ІФА – 5435).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 025 989 осіб, з них вже одужали 658 538 осіб. Водночас зафіксовано – 17 774 летальних випадків.

Проведено 5 472 989 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

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Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 709 випадків COVID-19.