Гетманцев підтримує повний локдаун із зупинкою транспорту

Запровадження урядом повного локдауну в Україні з 8 по 24 січня 2021 року є правильним кроком.

Про це, передає Укрінформ, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, такі обмеження - єдиний шлях стримання пандемії коронавірусу.

«Взагалі моя точка зору – я прихильник повного локдауну з припиненням транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Бо будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо. Разом із тим, треба відзначити – рішення уряду про карантин «вихідного дня» дозволило нам на сьогодні спостерігати менші цифри заражених коронавірусом в Україні», – сказав Гетманцев.

Водночас він звернув увагу, що жорсткі обмеження в інших країнах негативно позначаються на малому бізнесі. Хоча у деяких державах карантинні обмеження є суворішими, ніж в Україні.

«Ніхто у світі не знає, як діяти, ніхто не знає чітких алгоритмів. От Велика Британія знову вводить повний локдаун. Ізраїль вводить повний локдаун. Тобто безліч країн пройшла через повні локдауни. Наш уряд вирішив зробити компромісні заходи, ввівши локдаун «вихідного дня», наприклад, чи ввівши з 8 січня локдаун, не припинивши роботу транспорту. Він намагається знайти певний компроміс… Розумієте, якщо ми зможемо врятувати одне життя українця ціною 0,5% ВВП, ми повинні це зробити, навіть не замислюючись», – додав Гетманцев.

Як повідомляв Укрінформ, приватні підприємці з різних міст України проводять у Києві акцію протесту «SaveФОП», вимагаючи дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня.

9 грудня уряд ухвалив рішення запровадити жорсткий локдаун з 8 по 24 січня 2021 року. Серед іншого в цей період буде заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку, робота ТРЦ, окрім продажу товарів першої необхідності. Заборонено приймати відвідувачів в закладах розважальної діяльності, а також не дозволяється робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних. Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині.

Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори.

1 грудня після протестів підприємців Верховна Рада ухвалила закон про перенесення застосування РРО для ФОПів до 1 січня 2022 року (спершу її планували запровадити 2021-го року). Проте учасники руху "SaveФОП" вважають це недостатнім.

22 грудня Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва та затвердив її положення.