Ресторани і кафе у новорічну ніч зможуть працювати до 7 ранку - постанова Кабміну

Ресторани і кафе у новорічну ніч з 31 на 1 січня зможуть працювати до 7 години ранку.

Як передає Укрінформ, про цей йдеться в урядовій постанові від 23 грудня.

"Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, замінивши у підпункті 12 цифру і слова “до 1-ї години” цифрою і словами “до 7-ї години”, - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня Кабмін продовжив діючі карантинні обмеження та режим надзвичайної ситуації до 28 лютого. У новорічну ніч раніше передбачалось, що заклади харчування зможуть працювати лише до 1 год. ночі. Крім того, Кабмін вирішив посилити карантинні заходи і вони діятимуть впродовж 8-24 січня.

Загалом в Україні з середини березня упродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Водночас 11 листопада уряд схвалив відмову від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.Також уряд запроваджував карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.