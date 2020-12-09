В Україні продовжили карантин до кінця зими

Кабінет Міністрів продовжив карантинні обмеження в Україні до 28 лютого 2021 року

Відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду 9 грудня, передає Укрінформ.

Як повідомляв Укрінформ, навесні в Україні із середини березня впродовж двох місяців діяв жорсткий карантин. Перший етап послаблення карантинних обмежень розпочався з 11 травня. Згодом Кабмін запровадив в Україні адаптивний карантин, тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшувалися у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Водночас 11 листопада уряд схвалив відмову від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

У середу, 9 грудня, Кабмін вирішив посилити карантинні заходи в Україні. Вони діятимуть впродовж 8-24 січня.

Станом на 9 грудня в Україні лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за останню добу - 12 585.