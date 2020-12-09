Під час посиленого карантину транспорт не зупинятимуть - Криклій

Як передає Укрінформ, про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив у Телеграмі.

Відтак, на період карантинних обмежень у січні автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, а також тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

У зазначений період внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень.

Міністр підкреслив, що під час закордонних авіаподорожей слід перевіряти умови в'їзду/виїзду, встановлені для українських громадян країною, куди прямує пасажир.

За словами Криклія, метро перевозитиме пасажирів без обмежень щодо кількості місць для сидіння. Також у звичайному режимі без змін працюватимуть оператори поштового зв'язку.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня ухвалив постанову, відповідно до якої 8 - 24 січня 2021 року діятимуть жорсткі карантинні обмеження. Зокрема буде заборонено проведення святкових концертів, дискотек, масових заходів у приміщеннях, роботу нічних клубів, хостелів, торговельно-розважальних центрів, окрім продажу товарів першої необхідності.