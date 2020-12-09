МОЗ назвало шість областей з найвищим COVID-показником

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 станом на 9 грудня зафіксовано у Сумській, Черкаській, Запорізькій, Київській, Чернігівській та Одеській областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (885,7 на 100 тис. населення), Черкаській (750,1), Запорізькій (736,4) Київській (686,6), Чернігівській (632,2) та Одеській (605,8) областях.

Також високий рівень захворюваності спостерігається у Полтавській (546,1 на 100 тис. населення), Миколаївській (528,7), Житомирській (426,2) і Дніпропетровській (448,6) областях.

У Києві цей показник становить 739,2 на 100 тис. населення, а середній по Україні - 481,8 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 48% на 8 грудня. У Києві - 57,5%.

Найвищий рівень завантаженості ліжок для хворих на COVID-19 - у Миколаївській (71,3%), Чернігівській (62,1%), Черкаській (58,9), Одеській (56,5%), Херсонській (52%), Харківській (51,8), Запорізькій (53,5%) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 тис. 343 випадки COVID-19, з них за останню добу - 12 тис. 585.