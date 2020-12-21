Денісова звернулася до Москалькової — хоче відвідати українських політв'язнів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова планує відвідати українців, які незаконно утримуються у Російській Федерації та тимчасово окупованому Криму.

Про це вона повідомила під час презентації першого етапу кампанії "Депутате, допоможи бранцям Кремля!", інформує Офіс омбудсмена у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Я звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням допустити мене до усіх громадян України, які незаконно утримуються в слідчому ізоляторі №1 у місті Сімферополі та виправної колонії у цьому ж місті", - заявила Денісова.

Вона вже отримала відповідь від Москалькової, у якій вказано, що уповноважений з прав людини в РФ направила лист до "ФСИН России" щодо погодження можливості Денісовій здійснити такі візити.

Також Денісова звернулася до директора "ФСИН РФ" та керівників пенітенціарних закладів у Башкортостані, де незаконно утримуються 12 українців, з листами щодо здійснення візиту до них.

Також уповноважена ВР поінформувала, що підтримує ініціативу взяти під опіку кожного бранця Кремля, а ще краще – усю його родину.

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"Офісом омбудсмена була проведена робота, за результатами якої ми встановили, що у 130 осіб, які незаконно переслідуються за політичними мотивами агресором, є 186 неповнолітніх дітей віком до 18 років: 174 – у Криму та 12 – на підконтрольній українському уряду території. Я зверталася до Президента, першої леді, прем'єр-міністра, міністрів, голів міст та облдержадміністрацій з закликами допомогти цим родинам", - повідомила Денісова.

Як повідомлялося, Денісова заявляла, що у заручниках окупантів на Донбасі перебуває 251 українець.