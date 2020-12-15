Ще понад 50 незаконно увʼязнених Росією українців отримають по 100 тисяч допомоги

Родини 53-х незаконно ув’язнених Російською Федерацією українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами в РФ та утримуються на тимчасово окупованих територіях, отримають матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на останньому засіданні 11 грудня ухвалила рішення про виділення матеріальної допомоги ще 53-ом українським громадянам. Відтак, матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень отримають родини 53-ох незаконно ув’язнених Російською Федерацією українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами в РФ та утримуються на тимчасово окупованих територіях», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, повідомили в міністерстві, ще 5,3 мільйона гривень будуть спрямовані на відповідні виплати до кінця року.

Як зазначається, це вже четверте засідання, яке провела оновлена Міжвідомча комісія за останні чотири місяці 2020 року.

За результатами 2020 року 116 сімей ув’язнених отримають таку допомогу від держави. Загальна сума виплат становить 11,6 мільйона гривень.

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Як повідомлялось, держава матеріально підтримує незаконно позбавлених волі РФ українських громадян з 2018 року. У 2018 році таку матеріальну допомогу отримали 77 українських громадян, які перебували та перебувають за ґратами в РФ, у 2019 – 103.

Як повідомлялося, за даними українського омбудсмена, у заручниках окупантів на Донбасі перебуває 251 громадянин України.

У в’язницях Росії та тимчасово окупованого Криму наразі залишаються щонайменше 103 людини, з них 76 - кримські татари.

Фото: ЕРА