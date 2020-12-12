Денісова пообіцяла забезпечити допомогу звільненим з Іраку українцям

Омбудсмен на зустрічі з українцями, які повернулися додому після трьох років полону в Іраку, пообіцяла парламентський контроль за отриманням необхідної їм допомоги від держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс Президента.

«Під час зустрічі у Києві Людмила Денісова запевнила Євгена Фоменкова та Олександра Санпітера, що забезпечить парламентський контроль за додержанням їхніх прав і свобод, отриманням ними необхідної допомоги. Звільнені громадяни, зокрема, попросили про забезпечення їм медичного обстеження», - йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі Президент України Володимир Зеленський зазначив, що держава пам’ятає про українців, яких незаконно утримують в інших країнах.

«Ми будемо боротися за кожного громадянина, який потрапив у біду. Оскільки для нас людина – це найвища цінність», – наголосив Зеленський.

Також у ході зустрічі наголошувалося, що Україна дякує Почесному консулу Іраку Шакеру Фархану Алі та офіційним особам міст Сулейманія, Ербіль, Багдад, уряду Республіки Ірак за величезний внесок у справу звільнення українських громадян з полону.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2017 року українців захопили невідомі особи та утримували в заручниках у одному з віддалених районів Іраку. На початку грудня 2020 року вони нарешті були звільнені та змогли повернутися на батьківщину. Процес визволення українських громадян особисто координував Президент Зеленський.

Фото: ОП