Від початку окупації РФ захопила у Криму десятки українських храмів - Денісова

Репресивні дії Росії проти ПЦУ в окупованому Криму суперечать міжнародному праву і порушують права вірян. Зокрема, від початку окупації у Криму захоплені десятки українських храмів..

Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова написала на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Представники окупаційної адміністрації, що діє на території тимчасово окупованого півострова пред’явили митрополиту Сімферопольському і Кримському Клименту судове рішення з вимогою демонтувати храм Православної Церкви України "Неопалима купина" у м. Євпаторія та сплатити штраф у розмірі 50 тисяч рублів. Такі дії агресора прямо суперечать міжнародному праву", - заявляє Денісова.

Зокрема, написала вона, репресії проти української церкви в Криму порушують Конвенцію про захист прав людини та основних свобод та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Крім того, зазначила омбудсмен, РФ ігнорує резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 74/168, в якій міжнародне співтовариство закликає окупанта забезпечити свободу віросповідання і релігії без будь-якої дискримінації або введення штучних регуляторних бар'єрів.

Як підкреслила Денисова, до початку тимчасової окупації на Кримському півострові діяло 49 українських православних релігійних організацій, але через репресії окупанта поки їх залишилося шість.

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"Десятки храмів, молитовних будинків і місць богослужіння були захоплені та перебувають під контролем окупаційної адміністрації РФ. Засуджую дії країни-окупанта РФ, спрямовані на знищення Православної Церкви України та переслідування її вірян і закликаю міжнародну спільноту рішуче відреагувати на порушення основних прав людини на території тимчасово окупованого Криму", - написала Уповноважена ВР України з прав людини.

Як повідомлялося, раніше митрополит Кримський єпархії Православної церкви України Климент звернувся до генерального секретаря ООН Антоніо Гуттерішу через утиски Православної церкви України в окупованому Росією Криму. Відео було оприлюднено під час тематичного заходу з прав людини в Криму на полях 75-й сесії Генасамблеї ООН.