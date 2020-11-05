Саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 - Кулеба

Про це поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в четвер, 5 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я сьогодні можу офіційно повідомити, що остаточно ухвалене рішення, що саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Дуже сподіваємося, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується і ми матимемо нагоду успішно провести цей саміт у столиці України ", - сказав Кулеба.

Він поінформував, що ініціатива зі створення Кримської платформи динамічно розвивається.

«Ми ведемо активні консультації з партнерами, інформуємо їх про зміст, формат цієї платформи, як вона працюватиме, отримуємо позитивні відгуки від партнерів і готовність працювати над нашою пропозицією», - запевнив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Зараз Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.