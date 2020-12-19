Шмигаль розповів про план поетапного зростання зарплат для медиків

Уряд має план поетапного зростання витрат на медицину до 2023 року, який дозволить наблизити нинішні зарплати до рівня європейської оплати праці для лікарів.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Ми маємо план поетапного зростання витрат на медицину до 2023 року, щоб, як прописано в законі, витрати на медицину склали 5% від ВВП. Це дасть змогу досягти рівня європейської оплати праці для лікарів. Цей план буде дотримуватися, і ми будемо робити все, щоб реалізувати його якнайшвидше», — наголосив Прем’єр.

Саме тому, як зазначив Прем’єр-міністр, у наступному році лишається доплата в розмірі 300% лікарям, які борються з COVID-19. Крім того, в середньому на 2-2,5 тисячі грн зросте заробітна плата всьому медичному персоналу.

Як підкреслив очільник Уряду, коронакриза викрила проблематику в медичній сфері, на яку раніше ніхто не звертав уваги. Зараз, за його словами, COVID-19 показав цінність лікарів та важливість медичної системи.

«Можна провести аналогію з 2014 роком, коли всі згадали, що треба мати сильну армію. Сьогодні коронавірус демонструє нам, що треба мати свою сильну медицину та лікарів. Сьогодні прийшов час визнати, що лікарі й медична система — це критична необхідність», — наголосив Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що в Держбюджеті на наступний рік передбачене збільшення заробітних плат для медиків, кошти на протидію й лікування COVID-19 та на закупівлю вакцини.

«Для закупівлі вакцин сформований відповідний спецфонд, який буде наповнюватися, починаючи з цього року. І продовжить наповнюватися в наступному», — відзначив Глава Уряду.

Як раніше повідомляло агентство, Міністерство охорони здоров'я розробило законопроєкт щодо встановлення заробітної плати медичним працівникам залежно від прожиткового мінімуму.