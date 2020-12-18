Шмигаль: Усі кошти, які наступного року вдасться закумулювати, підуть на медицину

Усі кошти, які владі вдасться у 2021 році закумулювати чи залучити, підуть на підтримку сфери медицини.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час вечірнього ефіру телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі кошти, які наступному року вдасться закумулювати, дозбирати, дозаробити, дозалучити, будуть йти у медичну систему. Не сумнівайтеся, цьому ми будемо приділяти значну увагу", - запевнив Шмигаль.

За його словами, уряд розуміє, що рівень заробітної плати медиків є недостатнім, та намагатиметься виправити це. Якщо нині зарплата медиків в Україні становить 9 тисяч, то в наступному році лікар отримуватиме 12-13 тисяч гривень.

"Ми не можемо забрати зарплати у вчителів або пенсії у пенсіонерів та віддати усе медикам, але медики сьогодні у пріоритеті. Тому найбільше зростання коштів у держбюджеті — саме на медичну сфери", - сказав Прем'єр.

Він додав, що за останні п'ять років на медицину у бюджеті виділено найбільше коштів.

Як повідомляв Укрінформ, в бюджеті на 2021 рік на медичну сферу передбачено 159 млрд грн.

Фото: КМУ