Шмигаль: Усі кошти, які наступного року вдасться закумулювати, підуть на медицину
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час вечірнього ефіру телеканалу «Україна» у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Усі кошти, які наступному року вдасться закумулювати, дозбирати, дозаробити, дозалучити, будуть йти у медичну систему. Не сумнівайтеся, цьому ми будемо приділяти значну увагу", - запевнив Шмигаль.
За його словами, уряд розуміє, що рівень заробітної плати медиків є недостатнім, та намагатиметься виправити це. Якщо нині зарплата медиків в Україні становить 9 тисяч, то в наступному році лікар отримуватиме 12-13 тисяч гривень.
"Ми не можемо забрати зарплати у вчителів або пенсії у пенсіонерів та віддати усе медикам, але медики сьогодні у пріоритеті. Тому найбільше зростання коштів у держбюджеті — саме на медичну сфери", - сказав Прем'єр.
Він додав, що за останні п'ять років на медицину у бюджеті виділено найбільше коштів.
Як повідомляв Укрінформ, в бюджеті на 2021 рік на медичну сферу передбачено 159 млрд грн.
Фото: КМУ