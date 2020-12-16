МОЗ хоче прив’язати зарплату медпрацівників до прожиткового мінімуму

Міністерство охорони здоров'я розробило законопроєкт щодо встановлення заробітної плати медичним працівникам залежно від прожиткового мінімуму.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На минулому тижні я колегам по уряду заслав на підпис відповідний підготовлений МОЗ законопроєкт, що встановлює мінімальну зарплату (для медичних працівників — ред.) і закріплює її в законі, яка буде прив’язана до прожиткового мінімуму. Ця практика існує в нашій країні, і це нормально. Наприклад, в законі про прокуратуру чітко визначено, яка мінімальна заробітна плата повинна бути у працівників прокуратури, і вона прив'язана до прожиткового мінімуму. Наприклад, є прожитковий мінімум в країні, і, наприклад, 10 прожиткових мінімумів повинна складати мінімальна зарплата лікаря, і так далі. Так само діють щодо закону про прокуратуру при формуванні бюджету. Сплачувати менше цієї заробітної плати буде неможливо. ... Я вважаю і наполягаю на тому, що такі норми повинні бути затверджені в нашому законодавстві. ... Це буде відповідна гарантія щодо наступних формувань бюджету. Ми вважаємо, що такий законопроєкт повинен стати законом, і в нас повинні бути встановлені мінімальні зарплати, які виплачуються нашим медичним працівникам”, - зазначив Степанов.

Водночас міністр зазначив, що в ухваленому Верховною Радою бюджеті на 2021 рік, попри збільшення фінансування медицини в абсолютних цифрах, не враховані розрахунки Міністерства охорони здоров’я.

“Вчора був прийнятий бюджет на 2021 рік. Наші пропозиції, виходячи з розрахунків, які ми провели по реальних тарифах, не були враховані. Так, ми бачимо збільшення в абсолютних цифрах, але збільшення не означає мінімально достатньо для функціювання системи охорони здоров’я.... Коштів, які закладені на сьогодні, недостатньо для фінансування медицини. Тобто той мінімальний рівень необхідності не врахований. Ми детально будемо розповідати по всіх тарифах, що в них входить, що не входить”, - поінформував Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет України на 2021 рік. Раніше Міністерство охорони здоров’я подало бюджетний запит на фінансування медичної сфери на 2021 рік в обсязі 296 млрд грн, у тому числі Програма медичних гарантій — 225 млрд грн. Також Степанов наголошував, що мінімальна заробітна плата лікаря має бути встановлена на рівні 23 тис. грн, середнього медперсоналу - на рівні 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - на рівні 12 тис. грн.