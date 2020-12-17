У ДПСУ прогнозують, що під час локдауну кордони не закриються

У Державній прикордонній службі України прогнозують, що кордони не закриються під час локдауну, який розпочнеться 8 січня 2021 року.

Таку думку висловив начальник управління організації прикордонного контролю Державної прикордонної служби генерал-майор Юрій Лисюк в ефірі РадіоКордон, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі інформації про закриття пунктів пропуску під час жорсткого карантину у нас немає. Я думаю, що вони закриватись не будуть. Й іноземці, які в'їхали на територію України, можуть виїхати спокійно», сказав він.

Лисюк уточнив, що з огляду на те, що в Україні перебувають багато іноземців, інформація про зміни буде завчасно доведена до всіх.

Він уточнив, відповідаючи на запитання слухачів, що іноземці, які в’їхали в Україну після 1 березня 2020 року і порушили терміни перебування з початку карантинних заходів, притягуватись до відповідальності не будуть.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть 8 - 25 січня.