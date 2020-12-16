Київ не зупинятиме транспорт під час локдауну, але будуть обмеження
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Громадський транспорт столиці буде працювати. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі в маршрутних таксі, стосуватимуться тільки кількості пасажирів - їх можна перевозити у кількості місць для сидіння", - сказав Кличко.
Він додав, що столичний метрополітен, за рішенням уряду, під час локдауну працюватиме в штатному режимі.
За словами міського голови, щодня на маршрути міста виходить понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв. Весь комунальний транспорт проходить процедуру дезінфекції.
Водночас Кличко закликав громадян під час дії посилених карантинних обмежень користувася громадським транспортом тільки за нагальної потреби.
"За висновками фахівців, майже 30% зараження вірусом відбувається саме в громадському транспорті", - нагадав він.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.