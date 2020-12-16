Київ не зупинятиме транспорт під час локдауну, але будуть обмеження

Під час локдауну громадський транспорт Києва працюватиме в штатному режимі.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Громадський транспорт столиці буде працювати. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі в маршрутних таксі, стосуватимуться тільки кількості пасажирів - їх можна перевозити у кількості місць для сидіння", - сказав Кличко.

Він додав, що столичний метрополітен, за рішенням уряду, під час локдауну працюватиме в штатному режимі.

За словами міського голови, щодня на маршрути міста виходить понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв. Весь комунальний транспорт проходить процедуру дезінфекції.

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Водночас Кличко закликав громадян під час дії посилених карантинних обмежень користувася громадським транспортом тільки за нагальної потреби.

"За висновками фахівців, майже 30% зараження вірусом відбувається саме в громадському транспорті", - нагадав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.