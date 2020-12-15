Січневий локдаун: МОН надало рекомендації для шкіл

Через посилення протиепідемічних заходів учням заборонено відвідувати школи 8-24 січня 2021 року, водночас заклади зможуть оголосити на цей період канікули.

Як передає Укрінформ, з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки, про це йдеться у листі МОН керівникам місцевих департаментів освіти і науки.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236 щодо встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів, з 8 до 24 січня 2021 року в Україні запроваджуються посилені карантинні обмеження. Так, у цей період учням заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти. Міністерство просить вжити всіх можливих невідкладних заходів, спрямованих на належну організацію в цей період освітнього процесу в дистанційному форматі. Зокрема – за допомогою платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів “Всеукраїнська школа онлайн”, яку запустили МОН та Мінцифри", - йдеться у повідомленні.

Водночас Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 Закону “Про повну загальну середню освіту”.

Так, у частині 3 вказано, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Частина 4 пояснює, зокрема, що структуру і тривалість навчального року, тижня, дня, занять, а також форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада закладу в межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Крім того, згідно з законом, тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 грудня встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть з 8 до 25 січня.

Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.