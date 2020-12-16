Кабмін схвалив законопроєкт про підтримку волонтерів

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який має протидіяти фіктивній волонтерській діяльності як засобу отримання іноземцями / особами без громадянства посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу, 16 грудня, без обговорення.

У пояснювальній записці до законопроєкту “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки волонтерської діяльності” зазначається, що проєкт акта розроблено з метою протидії фіктивній волонтерській діяльності як засобу отримання іноземцями/ особами без громадянства посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Так, документом пропонується внести зміни до Закону України “Про волонтерську діяльність”, якими передбачити ведення Переліку організації/установ, які залучають до провадження волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, відповідність цих організацій /установ установленим вимогам, взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань, пов’язаних із включенням організації /установи до переліку, обов’язки організацій /установ, які мають намір залучати іноземців та осіб без громадянства до провадження волонтерської діяльності.

Читайте також: Українських волонтерів і благодійників з різних країн відзначили державними нагородами

Також пропонується внести зміни до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, якими узгодити норми цього Закону із запропонованими змінами до Закону України “Про волонтерську діяльність” в частині ведення переліку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.

Зазначається, що реалізація акта матиме вплив на ключові інтереси держави, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які залучаються до провадження волонтерської діяльності, організацій / установ, які залучають іноземців та осіб без громадянства до провадження волонтерської діяльності.

У проєкті закону зазначається, що закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.