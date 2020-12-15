Наступного року в Україні планують створити повноцінну боєприпасну галузь

Наступний 2021 рік стане вирішальним для створення повноцінної боєприпасної галузі України.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський під час пресконференції на тему “Стратегія спільних дій у сфері реформування оборонно-промислового комплексу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ми розглядаємо питання створення повноцінної боєприпасної галузі України, і, сподіваюсь, що 2021 рік стане дійсно переламним у цьому напрямку», - наголосив Уруський.

Він зазначив, що Україна згаяла дуже багато часу та за багато років так і не створила власного виробництва боєприпасів, а Міністерство оборони намагалось самотужки розв'язувати цю проблему.

«Насправді ми повинні мати чітку державну програму створення боєприпасної галузі, причому всіх калібрів: починаючи від патронів 5,45 і закінчуючи боєприпасами великокаліберними - 155 мм. Тому холдингова компанія, як передбачається, спецхімії та боєприпасів — саме на це і буде зорієнтована в першу чергу», - пояснив віцепрем’єр.

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Він також уточнив, що до згаданого холдингу увійдуть не лише підприємства Укроборонпрому, а й, наприклад, Павлоградський хімзавод. Також розглядається багато інвестпроєктів. «Десь через місяць ми зможемо конкретно говорити», - пообіцяв віцепрем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання Ради національної безпеки і оборони 10 липня 2017 року президент Петро Порошенко повідомив про плани будівництва в Україні заводу боєприпасів за стандартами НАТО.

У листопаді в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі уточнили, що мова йде про реанімацію чинних та створення нових потужностей для виробництва боєприпасів, зокрема, артилерійських снарядів калібру 100-155 міліметрів.

27 грудня 2017 року міністр оборони Степан Полторак в ефірі одного з телеканалів заявив, що у 2018 році в Україні розпочнеться будівництво заводу, який вироблятиме боєприпаси для Збройних сил України. Зокрема, він повідомив, що уряд прийняв рішення виділити 1,4 млрд гривень на його будівництво.

Раніше повідомлялось, що у 2014 році Луганський патронний завод, який знаходиться на окупованій території, взяло під контроль терористичне угруповання "ЛНР".