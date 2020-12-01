Україна і Бразилія розпочали діалог щодо співробітництва в оборонній сфері

Діалог про співробітництво у галузі оборонної промисловості між Україною і Бразилією розпочався сьогодні в рамках офіційного візиту до Києва бразильської делегації, очолюваної заступником міністра оборони Маркусом Дего Росас Понтіс.

Як передає кореспондент Укрінформ, 1 грудня у конференц-залі столичного готелю Fairmont Grand Hotel стартувала презентація потенційних тем щодо співробітництва між двома країнами в оборонній сфері.

Офіційну делегацію Бразилії представляють керівники Міністерства оборони, департаменту розвитку торгівлі, відділу науки, технологій та інновацій Міністерства оборони, відділу оборонної продукції Міністерства закордонних справ та посольства Федеративної Республіки Бразилія в Україні. З українського боку у Діалозі беруть участь представники Офісу Президента, Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

У рамках першого дня Діалогу сторони оголосили про намір підписати меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Бразилії щодо науково-технічного співробітництва та комерціалізації оборонної продукції.

Протягом дня відбудуться панельні дискусії щодо спільного виробництва та модернізації бойових танків; науки та технологій; ракетних систем та засобів протиповітряної оборони; кіберзахисту та криптографії; морських систем; вибухових речовин, боєприпасів, легкої зброї та зброї нелетальної дії; військових літаків та систем БПЛА; біобезпеки, біозахисту та військової медицини; системи спостереження, аерокосмічного контролю, радарів та супутників.

У Діалозі беруть участь представники 13 найбільших бразильських підприємств: Kryptus, Atech, Taurus Armas, Condor, Nitroquímica, Imbel, SLO3, Inspirar, Nanonib, Avibrás, Senai Cimatec, Embraer та Akaer.

Оборонно-промисловий комплекс України представляють ДК «Укроборонпром» та українські виробники серед яких - Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова, завод ім. Малишева, Херсонський державний завод «Палада», ДП «Іскра», ДП «Зоря-Машпроєкт», ДП «Івченко-Прогрес», КБ «Луч», «Арсенал», ДП «Антонов» та інші.

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Візит представників оборонного відомства Бразилії триватиме до 5 грудня. Бразильська делегація відвідає українські виробничі підприємства та випробувальні полігони. Українська сторона презентує сучасні зразки озброєння та військової техніки.

Візиту делегації Бразилії до України передувала міжнародна відеоконференція щодо ключових напрямів співпраці між двома країнами у сфері оборонної промисловості наприкінці вересня цього року. Кожна зі сторін представила своє бачення потенційних тем для подальшого діалогу.