На приватизацію планують передати 17 підприємств Укроборонпрому

У результаті реформи ДК "Укроборонпром" частину підприємств, що входять до його складу, буде корпоратизовано, а 17, які наразі не здійснюють економічну діяльність, виставлять на приватизацію.

Як передає Укрінформ, про такі плани в інтерв'ю РБК-Україна повідомив в. о.генерального директора Укроборонпрому Ігор Фоменко.

"Трансформація повинна привести до того, що це будуть корпоратизовані підприємства з державною формою власності. Вони зможуть на рівних з іншими постачальниками брати участь у тендерах для потреб армії через Prozorro. Наше завдання – зробити цей державний бізнес конкурентоспроможним", - пояснив Фоменко.

За словами в.о. гендиректора, процес корпоратизації держпідприємств буде запущено після ухвалення законопроєкту №3822, який очікує на розгляд із липня.

Читайте також: НАБУ та Укроборонпром обмінюватимуться інформацією про корупційні злочини

"Є група народних депутатів, серед них Ігор Копитін, Давид Арахамія, Олександр Завітневич, які брали участь у розробці законопроєкту №3822 "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності". З липня він перебуває у профільному комітеті Верховної Ради. Прийняття цього закону дасть змогу запустити процес корпоратизації – переведення державного підприємства у форму акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю залежно від масштабів", - зазначив Фоменко.

Керівник концерну також зазначив, що це вже 77-ма версія даного проєкту закону. А процес його проходження загальмувався після створення в липні 2020 року Мінстратегпрому.

"Це вже 77-ма його версія, але, на жаль, він досі не поданий на розгляд парламенту. Нам важко пояснити, чому так відбувається. У липні було створено Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, основне завдання якого – формування політики ОПК. Ми туди всі напрацювання передали, але процес затягується", - сказав він.

Читайте також: В Укроборонпромі заперечили наявність конфлікту з профільним міністерством

При цьому, як спрогнозував Фоменко, у разі ухвалення закону, результати можна буде побачити за рік-півтора.

"Ми розраховували, що в лютому цей законопроєкт буде прийнятий і через рік-півтора ми вже зможемо говорити про створення холдингів, і підприємства почнуть розвиватися за зовсім іншими правилами гри", - зазначив в.о. гендиректора Укроборонпрому.

Він також повідомив, що в результаті трансформації в Укроборонпромі повинні залишитися 65 підприємств зі 116. Крім корпоратизації частини підприємств, 17, які не ведуть економічну діяльність, будуть виставлені на приватизацію.

"Вже є рішення наглядової ради передати їх Фонду держмайна. Він виставить їх на продаж, знайдеться нормальний приватний інвестор, який дасть їм друге дихання. Завдання просто ліквідувати ці підприємства немає", - зауважив Фоменко.

За його словами, рішення щодо приватизації має схвалити Рада нацбезпеки та оборони.

"Є так звана друга хвиля приватизації, по ній повинні прийняти рішення наглядова рада або РНБО. Це підприємства, які задіяні в оборонному замовленні, але не в значному обсязі. Вони могли б розвиватися із залученням приватного капіталу. Ми б хотіли, щоб гроші, які за них виручить Фонд держмайна, пішли на розвиток тих 65 підприємств, які залишаються в сфері ОПК", - зазначив в.о. гендиректора.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що більше 60 підприємств держконцерну "Укроборонпром" будуть реорганізовані у 9 холдингових компаній (відповідно до спеціалізації). Зокрема, шість компаній увійдуть до складу майбутньої державної холдингової компанії "Оборонні системи України", три - до ХК "Аерокосмічні системи".

У концерні "Укроборонпром" 20 листопада заперечили наявність конфлікту з профільним Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України, на яке покладені повноваження з формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики.