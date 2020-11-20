В Укроборонпромі заперечили наявність конфлікту з профільним міністерством

У концерні Укроборонпром заперечують наявність конфлікту з профільним Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як передає кореспондент Укрінформ, на цьому наголошувалося у ході брифінгу «Укроборонпром: реформа під загрозою», яка відбулася в концерні 20 листопада, за участю в.о. генерального директора Ігоря Фоменка, першого заступника генерального директора, голови Офісу трансформації Романа Бондара, заступника генерального директора з маркетингу та збуту Михайла Морозова, заступника генерального директора з безпеки Костянтина Бушуєва, директора з питань активів, корпоративних прав та ДОЗ Мустафи Найєма.

«Це не конфлікт, це не війна», - наголосив, зокрема, Мустафа Найєм.

За словами учасників брифінгу, одне з основних питань, що спонукало до винесення дискусії у публічну плошину - це необхідність ухвалення законопроєкту про реформу ДК «Укроборонпром», який був зареєстрований у парламенті ще в червні цього року, проте досі немає жодного руху по цьому документу, оскільки профільне міністерство вважає, що проєкт має бути доопрацьований.

«Ми зараз вже знаходимося на 77 ітерації цього законопроєкту», - наголосив, зокрема, Найєм.

Крім того, вважають в «Укроборонпромі», не рухається ситуація з підготовкою Стратегії оборонно-промислового комплексу.

Ще одне питання, яке є важливим для подальшого функціонування концерну - це політика власності, яка була розроблена ще в лютому цього року, та подана уряду в червні. У липні Стратегія розглядалася на урядовому комітеті.

"Але міністерство сказало, що це – їхня зона відповідальності і забрали цей документ. Досі він не внесений на розгляд уряду, а це зупиняє повністю всі процеси», - підкреслив Найєм.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці жовтня віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що більше 60 підприємств держконцерну «Укроборонпром» будуть реорганізовані у 9 холдингових компаній (відповідно до спеціалізації). Зокрема, шість компаній увійдуть до складу майбутньої держхолдингової компанії "Оборонні системи України", три - до «Аерокосмічні системи».

Крім того, за словами Уруського, частина підприємств Укроборонпрому, які вже не задіяні в оборонно-промисловому комплексі, плануються до продажу двома хвилями. У рамках першої хвилі будуть продані близько 20 підпрємств, у яких немає ні активів, ні завантаження, ні замовлень.

Під час другої хвилі приватизації будуть продані підприєимства, що мають хороші показники й активи, але давно не працюють в оборонній промисловості. За рахунок їх продажу планують створити держфонд оборонної промисловості.