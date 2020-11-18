Укроборонпром заявив про втручання у свою господарську діяльність

Укроборонпром оприлюднив заяву про втручання у його господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як передає Укрінформ, заяву оприлюднено на сайті концерну.

Зазначається, що міністерство третій місяць системно блокує реформування Державного концерну «Укроборонпром”, зокрема:

- не розпочато підготовку Стратегії оборонно-промислового комплексу;

- не затверджено політику власності концерну, яка на момент заснування нового міністерства була розроблена та узгоджена відповідними органами державної влади;

- за наполяганням міністерства зупинено розгляд законопроєктів, необхідних для початку реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу, при цьому протягом чотирьох місяців міністерство не надало жодних альтернативних пропозицій або системних зауважень до законопроєктів, запропонованих народними депутатами України;

- нерозглянутими залишаються неодноразові звернення концерну щодо вирішення ключових проблем виробників у питанні ціноутворення, державних гарантій, казначейських рахунків тощо.

В концерні також заявляють про надходження з Мінстратегпрому усних доручень та численних наполягань. Зокрема, систематично надходять вимоги та рекомендації щодо призначення сторонніх осіб директорами підприємств концерну, а саме компаній “Укрспецекспорт”, “Спецтехноекспорт”, “Укробронсервіс”, ДП “Київський бронетанковий завод”, ПАТ “Київський завод Радар”, Івано-Франківського котельно-зварювального заводу та підприємств у Львівській області. У концерні стверджують, що окремо висловлюються наполегливі вимоги щодо звільнення співробітників “Укроборонпрому”, відповідальних за безпеку, експорт, зв’язки з державними органами влади та трансформацію.

«Такі методи напряму суперечать принципам управління державними компаніями Організації економічного співробітництва та розвитку, курс на впровадження яких офіційно проголосила Україна (зокрема, закріпивши їх на рівні Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки), та можуть містити ознаки зловживання впливом, конфлікту інтересів, що призводять до корупційних ризиків», - заявляють в Укріобронпромі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року утворив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості на чолі з Олегом Уруським.

Також повідомлялося, що останніми тижнями у публічну площину вийшов конфлікт між Укроборонпромом та підприємствами авіагалузі, що були включені до складу концерну у 2015 році, а також професійними об'єднаннями галузі.

Так, Асоціація «Укравіапром», об'єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України та профспілка авіабудівників України, висловили стурбованість з приводу чергової зміни керівника на державному підприємстві «Антонов», а також форми управління підприємством. Про це йшлося в листі об'єднань на адресу Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данилова.

Пізніше гендиректор корпорації «Українська авіабудівна компанія» Андрій Чабанов заявляв, що останні кілька років на керівництво державних літакобудівних підприємств часто призначалися непрофесіонали, що призвело до повної зупинки виробництва повітряних суден і спотворенні моделі управління промисловим комплексом.

У свою чергу, в Укроборонпромі повідомили про проведення криміналістичного (forensic) аудиту окремих видів діяльності ДП «Антонов», який здійснила компанія Ernst & Young France із залученням українського офісу Ernst & Young і при технічній допомозі уряду Франції. Як випливає з повідомлення, аудит був проведений в якості пілотного проекту з розвитку в Укроборонпромі елементів антикорупційної архітектури концерну. Що стосується інших підстав для аудиту, в Укроборонпромі заявили, що розслідувалися можливі випадки зловживань. Також повідомлялося, що впровадження Наглядової ради на Антонові - одна з рекомендацій даного аудиту.