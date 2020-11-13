Ernst & Young France провела аудит «Антонова»

У концерні «Укроборонпром» відбулася презентація результатів фінансового розслідування (forensic) щодо окремих видів діяльності ДП «Антонов», яке здійснила компанія Ernst & Young France із залученням українського офісу Ernst & Young та за технічної допомоги уряду Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті концерну.

«В Укроборонпромі відбулася презентація результатів криміналістичного (forensic) аудиту щодо певних видів діяльності однієї з найбільших компаній концерну – ДП «Антонов», - йдеться в повідомленні.

Як випливає з повідомлення, аудит був проведений як пілотного проєкту із розбудови в Укроборонпромі елементів антикорупційної архітектури.

«Це стало пілотним проєктом з розбудови елементів антикорупційної архітектури концерну, як невід’ємної складової корпоративного управління, що передбачено Стратегією розвитку ОПК до 2028 року, державними цільовими програмами з реформування ОПК та баченням корпоративної стратегії Укроборонпрому до 2030 р.», - зазначають у концерні.

Щодо інших підстав для аудиту, в Укроборонпромі заявили, що розслідувалися можливі випадки зловживань.

«Протягом перевірки представники Ernst & Young провели ряд зустрічей з керівництвом компанії, здійснили антикорупційний аудит і розслідування можливих випадків конфлікту інтересів та зловживань», - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що створити наглядову раду (таке рішення Укроборонпрому було піддане критиці з боку професійних об'єднань галузі - ред.) - це одна з рекомендацій даного аудиту.

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Зокрема, за результатами проєкту аудитори сформували такі рекомендації:

розробити нову модель корпоративного управління для підприємства, зокрема впровадити наглядову раду;

запровадити трирівневу систему ліній захисту, яка має базуватися на: покращенні керування операційною діяльністю; управлінні ризиками; впровадженні внутрішнього контролю; функції комплаєнсу та здійсненні антикорупційних заходів на усіх рівнях компанії; створенні незалежного підрозділу внутрішнього аудиту, що підпорядковується безпосередньо наглядовій раді;

створити на рівні наглядової ради концерну підрозділ (комплаєнс офіс), який слідкуватиме за тим, щоб менеджмент у прийнятті рішень діяв в інтересах компанії, а стратегічні та управлінські рішення приймаються на користь компанії та з урахування інтересів держави;

створити систему моніторингу прийняття стратегічних рішень та значних правочинів, зокрема ключових контрактів та програм міжнародного співробітництва.

«Звіт аудиту буде використаний як дорожня карта для трансформації підприємства, а також як пілотна модель, що у подальшому буде розповсюджена на інші підприємства Укроборонпрому для зниження корупційних ризиків, супроводу організаційних перетворень та підвищення ефективності процесів, а також для викорінення недоброчесних дій і конфлікту інтересів», - підкреслили в концерні.

Також було заявлено, що результати forensic аудиту будуть надані для подальшого розслідування правоохоронним органам – СБУ та НАБУ.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня стало відомо, що професійні об'єднання авіагалузі - Асоціація «Укравіапром», Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України та Профспілка авіабудівників України - висловили занепокоєність стосовно чергової зміни керівника на ДП «Антонов» та форми управління підприємством. Про це йдеться в листі громадських об'єднань на адресу Президента Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова.

Представники авіагалузі зазначають, що, відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», особливості утворення та організації діяльності наглядових рад підприємств оборонно-промислового комплексу визначаються законом. Проте згаданий закон взагалі не містить жодної норми стосовно наглядових рад державних унітарних підприємств ОПК, які є учасниками концерну.

Пізніше гендиректор корпорації «Українська авіабудівна компанія» Андрій Чабанов заявив, що останні кілька років на керівників державних літакобудівних підприємств часто призначалися непрофесіонали, що призвело до повної зупинки виробництва повітряних суден і спотворення моделі управління промисловим комплексом.

За словами Чабанова, з моменту незалежності Україна мала лише дві десятирічні програми розвитку авіапромисловості. Перша з них була розрахована на 1992-2001 роки, друга – на 2001-2010 роки. Обсяг їхнього держфінансування не перевищував 17%. Період із 2010 року Чабанов назвав «десятирічкою державної бездіяльності по відношенню до вітчизняної авіагалузі». А з з 2014 року, за його словами, почалося безплідне реформування сфери авіабудування.

Із 2015 року майже половина з 40 авіабудівних підприємств України перебувають в управлінні державного концерну «Укроборонпром».