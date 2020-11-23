Військова техніка потребує оновлення - Уруський відвідав зону ООС

Наявний парк озброєння та військової техніки в зоні проведення Операції об’єднаних сил потребує оновлення шляхом модернізації і наповнення новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у Фейсбуці.

Він зазначив, що для оновлення парку ОВТ необхідно вживати рішучі та цілеспрямовані кроки щодо розвитку власного науково-технічного та промислового потенціалу.

Уруський побував у зоні проведення ООС / Фото: facebook.com/oleguruskyi

Для того, щоб оцінити ситуацію з озброєнням та військовою технікою на фронті віцепрем'єр-міністр здійснив робочу поїздку до зони проведення Операції об’єднаних сил. Під час візиту Уруський поспілкувався із керівництвом Генерального штабу, Командуванням ООС, командирами та заступниками командирів бригад та батальйонів щодо поточної ситуації в зоні проведення операції, стану оснащення військ, результатами експлуатації нових і модернізованих зразків ОВТ та існуючими проблемними моментами.

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За словами Уруського, в Мінстратегпромі є конкретне уявлення, чого потребують наші війська, що на сьогодні вимагається від підприємств оборонної промисловості України і куди рухатися виробникам в процесі забезпечення військ комплектуючими та озброєнням.