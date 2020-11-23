НАБУ та Укроборонпром обмінюватимуться інформацією про корупційні злочини

«Укроборонпром» і Національне антикорупційне бюро уклали меморандум щодо обміну інформацією про корупційні злочини.

Відповідний документ із визначеними напрямками взаємодії та зобов’язаннями сторін підписали директор Національного бюро Артем Ситник та в.о. генерального директора «Укроборонпрому» Ігор Фоменко, інформує пресслужба бюро.

Як зазначив Ситник, цей меморандум сприятиме швидшому обміну інформацією і ефективному розслідуванню корупції в концерні. Зі свого боку керівник «Укроборонпрому» висловив сподівання, що співпраця з НАБУ дозволить навести лад у діяльності стратегічних підприємств держави.

Читайте також: В Укроборонпромі заперечили наявність конфлікту з профільним міністерством

Як відомо, у межах розслідування корупції в оборонці НАБУ вже скерувало до судів понад 10 обвинувальних актів стосовно 30 осіб, серед яких посадовці Міноборони, підприємства «СпецТехноЕкспорт», ДП «Львівський бронетанковий завод», заводу «Авіакон», які завдали державі понад 88,5 млн грн збитків.

Фото: nabu.gov.ua