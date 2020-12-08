Поліція затримала групу військових, які торгували зброєю із зони ООС

Оперативники Національної поліції затримали групу військовослужбовців Збройних сил України, які торгували зброєю.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передає Укрінформ.

"До складу злочинного угруповання входили військові, які проходять службу в Одеській та Донецькій областях. Зловмисники налагодили продаж зброї і боєприпасів та їх постачання із зони проведення ООС", - йдеться у повідомленні.

Для викриття осіб, причетних до розкрадання та незаконного збуту зброї, поліцейським знадобилося шість місяців. Упродовж цього часу правоохоронці встановили організаторів і учасників угруповання, місця знаходження схронів зброї та задокументували збут автомата Калашникова, пістолета Макарова, тротиловх та димових шашок, підствольного гранатомету, гранат Ф-1 та РГД-5 й запали до них, бронежилетів та набоїв різного калібру. Загалом проведено оперативні закупки вогнепальної зброї, набоїв та боєприпасів на майже 15 000 доларів США.

У ході спільної спецоперації оперативників ДБН, ДКР та слідчих ГСУ Нацполіції, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, членів злочинної групи затримано. Одночасно проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів на території Одеської та Донецької областей і в автомобілях, які зловмисники використовували в своїй злочинній діяльності.

Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Організатора та ще одного активного учасника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм уже повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: npu.gov.ua