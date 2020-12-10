Уруський розповів, як зміниться підхід до оборонного замовлення наступного року

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський вважає, що у 2021 році має бути змінено підхід до виконання державного оборонного замовлення (ДОЗ).

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

За словами Уруського, зміни стосуватимуться значного корегування ДОЗ впродовж фінансового року, особливо – перенесення замовлення на кінець року. Зокрема, зміни від визначених фінансових показників, які затверджені ДОЗ, не мають впродовж року перевищувати 5-7%. Крім того, оборонне замовлення має бути заплановане мінімум на три роки для забезпечення стабільної роботи та прогнозованого розвитку оборонної промисловості.

"Сподіваюся, що поточний рік, все ж таки, буде завершений належним виконанням ДОЗ та ефективним використанням коштів держбюджету, спрямованих на фінансування потреб оборони та безпеки України. Наразі для цього є передумови. Найближчим часом мають бути здійснені відповідні кроки. Однак, та ситуація, яка мала місце у 2020, коли на кінець року залишився невикористаним значний фінансовий ресурс, не має більше повторитися. Це принципова позиція", - підкреслив віцепрем'єр.

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Він зазначив, що Мінстратегпром в рамках своєї діяльності буде враховувати пріоритети основних замовників на коротку перспективу: ракетне озброєння, високоточна зброя, пілотована та безпілотна авіація, бронетехніка, надводні кораблі, артилерія та боєприпаси.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 грудня 2020 року державне оборонне замовлення виконане на 94%.

У 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ беруть участь 14 державних замовників.