Оборонне замовлення цьогоріч уже виконане на 94% - Міноборони

Стан виконання державного оборонного замовлення у 2020 році на сьогодні становить 94%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У 2019 році державне оборонне замовлення Міністерством оборони України виконано на 99% (з вини підприємств не було виконано умови двох контрактів). У 2020 році стан виконання державного оборонного замовлення наразі становить 94%. Залишилося здійснити доавансування та розрахунок за поставлену продукцію», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі також відзначили, що у 2021 році бюджет оборонної галузі планується залишити на рівні поточного 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, витрати на оборону і безпеку в 2020 році становили 5,45% від ВВП або 245,8 мільярда гривень, що є найбільшою сумою за роки незалежності України. З яких 3% ВВП - це 136 млрд грн - виділялось на оборону.