Укроборонпром виконав держзамовлення на 99% – підсумки 11 місяців

За 11 місяців 2020 року підприємства Державного концерну "Укроборонпром" виконали контракти за державним оборонним замовленням (ДОЗ) на 99%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті концерну.

"Попри затримку у фінансуванні ДОЗ на понад 3 місяці, пізню контрактацію підприємств, яка розпочалась лише в ІІ кварталі поточного року, а також обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу й карантинними заходами, на кінець року очікується 100% виконання плану за державним оборонним замовленням", - йдеться в повідомленні.

У рамках цьогорічного ДОЗ наразі продовжують виконуватися 256 контрактів на суму понад 13 млрд грн для чотирьох державних замовників: Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Головного управління розвідки Міноборони. Зокрема, 50 контрактів - з виготовлення та модернізації озброєння та військової техніки (ОВТ), 16 – з розроблення ОВТ, 190 – з ремонту та відновлення ОВТ.

При цьому, 53 контракти в рамках держоборонзамовлення виконуються з випередженням графіку. Станом на листопад 2020 року до виконання державного оборонного замовлення залучені 46 підприємств, які входять до складу Укроборонпрому.

Загалом замовники вже отримали 3950 нових, модернізованих та відремонтованих одиниць ОВТ, з яких 2591 – ракетно-артилерійське озброєння; 715 – радіолокаційні станції, ППО, засоби зв’язку, радіоборотьби та навігації; 587 – бронетанкова техніка; 47 – авіаційна техніка і обладнання; 10 – військово-морська техніка. Крім того, підприємства Укроборонпрому відремонтували та передали 1303 одиниці двигунів та комплектуючих.

"Цього року підприємства “Укроборонпрому” виконують 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб замовників покладена на спецекспортерів – 10%, та приватних виробників – 54%", - підсумували в концерні.

Зазначається, що до кінця 2020 року очікується укладання державних контрактів з Міноборони ще на 6,5 млрд грн із термінами їх виконання у 2021 році.