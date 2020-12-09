Українській армії передали понад 50 модернізованих танків та ремонтно-евакуаційних машин

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу концерну Укроборонпрому, повідомило про успішне виконання державного оборонного замовлення щодо модернізації понад 50 танків та ремонтно-евакуаційних машин.

Про це повідомляється на сайті Укроборонпрому, передає Укрінформ.

"За неповні два роки ми передали понад 50 відновлених машин. Модернізовані танки отримали сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – повідомили на підприємстві.

Зокрема, цього тижня відбулася передача фінальної партії бронетехніки - чотирьох модернізованих танків Т-64 та броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-2.

При цьому, як підкреслили на підприємстві, капітальний ремонт БРЕМ-2 робився вперше.

"Освоївши капітальний ремонт і модернізацію бронемашини, ми додали до свого продуктового портфеля фінальну БРЕМ. Відтепер наше підприємство має можливість відновлювати та модернізувати всі види ремонтно-евакуаційних машин, які є на озброєнні ЗСУ. У нас готові виробничі площі та все оснащення для виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин БРЕМ "Лев" та БРЕМ "Зубр"", - йдеться в повідомленні.

Броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-2 створена на базі БМП. Цю бронемашину, в основному, використовують механізовані підрозділи Сухопутних військ України. Основне призначення БРЕМ-2 – евакуація гусеничної та колісної техніки масою до 20 тонн, її ремонт, проведення вантажопіднімальних і зварювальних робіт у польових умовах.

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БРЕМ-2 – броньована машина, яка є плаває, має високу прохідність та маневровість.