Для ЗСУ модернізували найбільшу партію пожежних танків

Львівський бронетанковий завод завершив капітальний ремонт та модернізацію близько півтора десятка пожежних танків ГПМ-54 для потреб ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", завершило капітальний ремонт та модернізацію близько півтора десятка пожежних танків ГПМ-54. Крім того, протягом 2019-2020 років виїзні бригади ЛБТЗ відновили у місцях дислокації військ ще більше десятка таких пожежних машин. Це найбільша партія відновлених та модернізованих пожежних танків, яку замовили та отримали наші військові за період Незалежності України», - йдеться в повідомленні.

За словами директора заводу Віктора Андрощука, аби розпочати відновлення пожежних машин, які переважно складалися з радянських або російських комплектуючих, довелося повністю переробити конструкторську та технологічну документацію.

"На модернізованих пожежних танках ми встановили нове гідравлічне обладнання європейського виробництва, яке забезпечує управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини; встановлено нове бульдозерне обладнання марки ТБС-86 з грейдерним положенням; допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі", – розповів заступник директора з виробництва ЛБТЗ Богдан Шандра.

Гусенична пожежна машина ГПМ-54 – це основний пожежний танк, який є на озброєнні ЗСУ. Вона необхідна на складах зброї та боєприпасів для гасіння пожеж різних класів складності, де доступ іншої пожежної техніки неможливий.

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Машина ГПМ-54 створена на базі танка Т-55, містить цистерну для води ємністю 9 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3 та може гасити пожежу водою з відстані 60 метрів. Пожежний танк також може розчищати проходи для іншої пожежної техніки, а броньований корпус та фільтровентиляційна установка забезпечують безпеку екіпажу.

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод" – єдине в Україні підприємство, яке виготовляє, модернізує та здійснює капітальний ремонт пожежних танків. Фахівці підприємства розробили та виготовляють гусеничну броньовану пожежну машину ГПМ-72 на базі танка Т-72, яка успішно пройшла визначальні відомчі випробування та наказом Міністерства оборони у 2018 році допущена до експлуатації у ЗСУ на особливий період.

Фото: Укроборонпром