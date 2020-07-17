Українські військові отримали партію модернізованих танків Т-64

Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало для потреб Міністерства оборони України чергову партію відремонтованих та модернізованих танків Т-64.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв’язку і управління вогнем. Відтак, танки отримали нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, встановлені комплекти динамічного захисту та ще чимало додатків для більш ефективного виконання бойових завдань", – цитує керівника підприємства Віктора Андрощука пресслужба.

Львівський завод передав ЗСУ майже десяток відновлених танків Т-64 / Фото: УкрОборонПром

Як зазначається, в ході ремонту фахівці підприємства покращили тактико-технічні характеристики танків: встановили новітні засоби навігації та зв’язку, тепловізійні прилади тощо.

У пресслужбі Укроборонпрому також повідомили, що паралельно з виконанням державного оборонного замовлення конструкторсько-технологічне бюро ЛБТЗ працює над освоєнням капітального ремонту та модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 та БТС-4.

За інформацією заступника гендиректора з виробництва Укроборонпрому Ігоря Фоменка, протягом всього карантину Львівський бронетанковий завод вчасно виконує свої договірні зобов’язання та поставляє техніку на передову. Це важливе підприємство для бронетанкового дивізіону Концерну та всього регіону. Воно входить до п’ятірки найбільших платників податків області та забезпечує роботою понад 700 родин.