Львівський бронетанковий отримав 64 мільйони прибутку за пів року

За підсумками першого півріччя ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", отримало прибуток у розмірі 64 мільйони гривень.

Про це йдеться у повідомленні Укроборонпрому, передає Укрінформ.

Підприємство у І півріччі виробило продукції на 204 мільйони гривень та реалізувало продукції на суму майже 542 мільйона гривень, заявив директор Львівського бронетанкового заводу Віктор Андрощук під час офіційного візиту на підприємство віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського та заступників генерального директора Укроборонпрому Олега Фоменка, Мустафи Найєма та Михайла Морозова.

За словами Андрощука, за 6 місяців Львівський бронетанковий сплатив до бюджету податків, зборів та платежів у розмірі 29 мільйонів гривень.

На підприємстві - 690 працівників, середня заробітна плата у І півріччі складає 16 725,70 грн.

"Не зважаючи на карантинні обмеження, ми змогли не тільки виконувати виробничі плани з ремонту та модернізації бронетехніки, але й достроково передати відремонтовану техніку у війська в рамках контракту під державні гарантії. ЛБТЗ готовий до якісних змін та нарощення виробничих потужностей. Наразі наші конструктори та інженери працюють над освоєнням ремонту нових видів бронетехніки та розробляють варіанти її модернізації. Зокрема, у першому півріччі ми працювали над освоєнням капітального ремонту танка Т-80 – наразі триває дослідження технічного стану", – заявив директор підприємства.

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ДП "Львівський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві, ремонті та модернізації бронетанкової техніки і запасних частин до неї, в тому числі: капітальний ремонт і модернізація танків Т-72, Т-64, Т-55, виготовлення та капітальний ремонт гусеничних пожежних машин ГПМ-72 та ГПМ-54, виготовлення броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) "Лев" та "Зубр", капітальний ремонт БРЕМ-1, інженерних машин розгородження ІМР-2 та броньованих машин розмінування БМР-1, ремонт танкових двигунів та комплектуючих.

Фото: RFE/RL