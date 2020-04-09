Львівський бронетанковий передав ЗСУ чергову партію пожежних танків

Львівський бронетанковий передав ЗСУ чергову партію пожежних танків

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Укрінформ
Львівський бронетанковий завод передав для потреб армії чотири одиниці гусеничних броньованих пожежних машин ГПМ-54.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Державне підприємство "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром" передало Збройним силам України чергову партію з 4 одиниць гусеничних броньованих пожежних машин ГПМ-54", - йдеться в повідомленні.

За інформацією керівника Львівського БТЗ Віктора Андрощука, на завершальній стадії капітального ремонту та модернізації на ЛБТЗ знаходяться ще три одиниці ГПМ-54. Згідно з виробничим планом завод планує завершити їх ремонт до кінця поточного місяця, випереджаючи графік.

"Завод завантажений контрактами в рамках державного оборонного замовлення до серпня 2020 року. В основному, це ремонт та модернізація танків Т-64 для потреб наших військових. Однак, ми сподіваємось до того часу отримати від Міноборони України нове державне оборонне замовлення на 2020 рік, щоб мати можливість працювати і надалі безперебійно забезпечувати військових якісно відремонтованою бронетехнікою," – цитує Андрощука пресслужба.

Як зазначається, Львівський бронетанковий завод – єдине в Україні підприємство, яке виготовляє та здійснює капітальний ремонт пожежних танків. Багато комплектуючих до цієї техніки або вже не випускаються, або були російського виробництва, тому на заводі освоєно виготовлення частини з цих деталей. Щоб осучаснити стару радянську бронетехніку, конструктори ДП “Львівський БТЗ” спільно з конструкторсько-технологічним центром Озброєння Збройних Сил України переробили конструкторську документацію для того, щоб дана техніка відповідала вимогам військових для забезпечення ефективної роботи.

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У пресслужбі також повідомили, що на сучасні ГПМ-54 встановлено нове гідравлічне обладнання європейських виробників для забезпечення управління лафетним стволом, бульдозерним обладнанням і механізмом підйому кузова машини, встановлено нове бульдозерне обладнання марки з грейдерним положенням, допрацьовано можливість включення пожежного насоса лафетного ствола для проведення гасіння пожежі без зупинки основного двигуна на місці та в русі.

Як відомо, ГПМ-54 є єдиним видом броньованої пожежної гусеничної техніки, який є на озброєнні в Збройних Силах України, та є необхідним на складах зброї та боєприпасів для гасіння пожеж різних класів складності, де доступ іншої пожежної техніки є неможливим. Створений на базі танка Т-55 містить цистерну для води ємністю 10 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3 та може гасити пожежу водою на відстані до 60 метрів.

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