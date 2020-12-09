На приватизацію виставлять 17 підприємств Укроборонпрому

Кабмін анонсував передачу в управління Фонду держайна 17 підприємств "Укроборонпрому", які не ведуть економічної діяльності.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення було ухвалене під час засідання уряду 9 грудня.

"Пропонується ухвалити проєкт розпорядження, яким передбачається передача 17 об'єктів власності Укроборонпрому до сфери управління Фонду державного майна з метою їх подальшої прозорої приватизації", - заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, ФДМУ на прикладі об'єктів Укрспирту уже продемонстрував, що успішна, прозора та справедлива приватизація можлива.

"А для нашого оборонного відомства – це можливість зосередитися на розвитку профільних підприємств, які дійсно мають для української армії та економіки важливе значення і працюють для держави", - наголосив Прем’єр.

Як повідомлялося, раніше в Укроборонпромі заявляли, що в результаті трансформації концерну, в його складі мають залишитися 65 підприємств. За рішенням наглядової ради ДК “Укроборонпром”, 17 підприємств, які фактично не ведуть економічної діяльності та давно втратили свій оборонний потенціал, будуть передані до Фонду державного майна України.

Друга хвиля передачі оборонних підприємств на приватизацію відбудеться після ухвалення відповідного рішення наглядової ради Укроборонпрому. Мова йде про підприємства, які задіяні в державному оборонному замовленні, але не в значному обсязі, і вони могли б розвиватися з залученням приватного капіталу. Планується, що гроші, які за них виручить Фонд держмайна, підуть на розвиток тих 65 підприємств, які залишаються в концерні.