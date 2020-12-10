Після Нового року може бути до 30 тисяч хворих на добу - Радуцький

За прогнозами в грудні кількість хворих може сягати 16-17 тис на добу, після нового року — до 30 тисяч захворілих на добу.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказав голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

“Ми маємо прогнози Київської школи економіки, прогнози епідеміологів. Ми розуміємо, що цей місяць ми протримаємося в коридорі до 16-17 тис. на добу. І при цій кількості госпіталізованих система витримує… Прогнози епідеміологів, Київської школи економіки кажуть, що після Нового року ми вийдемо на 20-25, а то й 30 тисяч хворих на добу. Тому ми прогнозовано цю цифру бачимо, тому ми кажемо про 8 січня, про канікули (дата введення посилених карантинних обмежень - ред.)“, - розповів Радуцький.

Водночас, за його словами, у разі стрімкого зростання захворюваності уряд може запровадити посилені заходи раніше.

“Не дай боже, ситуація буде погіршуватися - ніхто не буде чекати 8 січня. Так, в уряду буде 7 днів попередити про інші дати. Всі прогнози кажуть про те, що ми будемо мати збільшення після святкування католицького Різдва, після Нового року, православного Різдва. Тому 8 січня - це буде те пікове навантаження, яке може виникнути після послаблення на новорічні свята”, - зазначив Радуцький.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабмін відмовився від адаптивного карантину, ухваливши рішення про перехід до загальнодержавного карантину з обмеженнями, які діяли на помаранчевому рівні небезпеки поширення COVID-19.

Також уряд запровадив карантин вихідного дня, який діяв до 30 листопада.

9 грудня Кабмін встановив, що посилені карантинні заходи в Україні діятимуть від 8 до 24 січня.