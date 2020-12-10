В Україні є майже 170 тисяч пам'яток і 65 історико-культурних заповідників – МКІП

Культурна спадщина є цінним ресурсом для економічного і соціального розвитку країни.

Як передає Укрінформ, про це заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко сказала під час Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Об'єкти всесвітньої спадщини: практики сталого розвитку міської спадщини», повідомляє пресслужба МКІП.

“Нам пощастило - ми живемо в країні, багатій на культурну спадщину, як матеріальну, так і нематеріальну. На території України знаходиться майже 170 тисяч пам'яток, 65 історико-культурних заповідників, 6 культурних об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. На жаль, лише нещодавно ми почали дійсно усвідомлювати, наскільки цінним ресурсом може стати культурна спадщина для економічного і соціального розвитку нашої країни”, - сказала Фоменко у вітальному слові.

Вона підкреслила, що МКІП зараз активно працює над новими номінаціями на внесення до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, а також над переглядом попереднього переліку, який формувався багато років і вже є неактуальним.

Фоменко нагадала, що в лютому 2020 року була затверджена нова буферна зона Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

“Дуже очікуємо на наступну сесію ЮНЕСКО, яка, на жаль, в цьому році не відбулася. Маємо надію, що за підсумками візиту моніторингової місії нарешті будуть зняті всі негативні висновки щодо цього об’єкту та високо оцінена експертами ЮНЕСКО нова буферна зона”, - сказала вона.

Фоменко також звернула увагу на загрози, які створює для міської культурної спадщини агресивна забудова, і заявила, що це питання потребує системного врегулювання в рамках законодавчого поля, а також свідомого ставлення з боку усіх громадян.

Як повідомлялося, у Міністерстві культури та інформаційної політики презентували промо-відео про креативні індустрії в Україні.