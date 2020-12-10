Персонал COVID-лікарень треба готувати до сортування хворих — вчений

В Україні потрібно організувати навчання для лікарів і персоналу відділень, які планують відкрити для прийому хворих на COVID-19, щоб допомогти увійти в специфічну роботу й уникнути звільнень.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко.

«Підключають нові заклади, відкривають більше стаціонарів – і всюди виникає одна й та сама проблема. Персонал починає звільнятися, бо боїться. Усі без винятку харківські лікарні, які включили в список опорних, через це пройшли. Персонал просто йде, й екстрено шукають інших людей. А можна було б передавати досвід, і робити це до відкриття чергової лікарні. Тобто система охорони здоров’я могла б урегулювати питання залучення певних фахівців і організувати заняття, лекції, допомогти увійти в цю специфічну роботу з коронавірусною інфекцією», - пояснив Бондаренко.

За його словами, в обласному диспансері радіаційного захисту, який відкрився в червні зі скандалом, і більшість лікарів якого відмовилася тоді надавати допомогу хворим, стали до роботи навіть не терапевти, а в основному хірурги. «Люди на ходу отримували певні навички і знання», - зазначив професор.

Учений пропонує, щоб було організоване навчання лікарями обласної інфекційної лікарні, яка першою в регіоні прийняла коронавірусний удар і пролікувала найбільше пацієнтів, а також науковцями університетських кафедр, які базуються у закладі.

«В інфекційній лікарні базуються, крім нашої, ще кафедра ХНУ ім. Каразіна та кафедра Медакадемії післядипломної освіти. Ми разом працюємо, лікарі та науковці. І йдемо, без перебільшень, попереду українських протоколів. Але яка тут проблема. У зв’язку з медреформою науковці офіційно відсторонені від практичної роботи. І безліч бюрократичних перепон є, щоб це змінити. А насправді ж лікарі та науковці могли би скласти те ядро, групу, що навчала б інших лікарів, які лише вступають у боротьбу з інфекцією», - сказав Бондаренко.

Він додав, що за умов збільшення кількості інфікованих і хворих було б доцільно створювати COVID-амбулаторії. «Чим далі, тим потрібніше буде сортування пацієнтів. Однак для роботи в спеціальних амбулаторіях потрібен добре навчений персонал. Не лікар має сортувати пацієнтів, це має робити середній і молодший персонал, після чого вже огляд проводитиме лікар», - наголосив Бондаренко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу -13 371. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.