КТ небезпечна і не впливає на тактику лікування COVID-19 – учений

Комп’ютерна томографія у більшості випадків не впливає на тактику лікування коронавірусу, не всі пацієнти навіть зі значним ураженням легень мають тяжку клінічну картину захворювання.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко.

Він зауважив, що КТ необхідно робити виключно за показаннями, оскільки під час діагностики «людина отримує досить серйозне опромінення».

«На жаль, в Україні сьогодні створено таку ситуацію, що організації, які мають томографи, заробляють шалені гроші. З вулиці приходить людина – і їй проводять дослідження. У мене була величезна кількість пацієнтів, які робили томографію у перший день захворювання. Звичайно, в легенях ще не було ніяких змін. Після цього вони проходили КТ удруге - на п’ятий-сьомий день хвороби, потім ще. Уявіть, який рівень опромінення за 3-4 рази. При цьому комп’ютерна томографія абсолютно не впливає на тактику лікування в більшості випадків. У мене були пацієнти, які за даними КТ мали 90% ураження легень, а в них майже не було ніякої клінічної симптоматики. А була певна кількість пацієнтів, у яких було уражено 15-20% легенів, і хворі потрапляли на штучну вентиляцію», - наголосив Бондаренко.

За словами експерта, КТ підтверджує, що в пацієнта є вірусне ушкодження легень, так звана інтерстиціальна пневмонія, але це ураження не є підтвердженням COVID-19.

«Такі самі ураження можуть викликати й інші віруси, той же грип», - заявив професор.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 тис. 714 випадків COVID-19, з них за добу -13 тис. 371. Найбільша кількість підтверджених випадків - у Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.