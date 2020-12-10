Андрій Бондаренко, професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медуніверситету

КТ у більшості випадків не впливає на тактику лікування COVID-19, на ній просто наживаються приватники

Професор Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко, який вже 25 років викладає інфекційні хвороби майбутнім лікарям, називає COVID-19 вірусом, що не схожий на жоден інший зоонозний (спільний для людей і тварин – ред.) і респіраторний вірус. Консультуючи в Обласній клінічній інфекційній лікарні, він протягом уже восьми місяців бачить, з якими проблемами щоденно зіштовхуються лікарі, та як агресивно «господарює» ковід у людському організмі. Про нетипові симптоми, суперечливі дані томографії та запізнілі українські протоколи викладач розповів Укрінформу. СЕПСИС, 11 ДНІВ НА КИСНІ ТА ЗМІНИ В МОЗКУ - Андрію Володимировичу, ви й самі не так давно перехворіли на коронавірус. Поділіться, будь ласка, цим досвідом? - Одразу скажу, що заразився не на роботі, попри те, що вже 8 місяців я з колегами працюю з хворими на COVID-19, бо наша кафедра розташована в Обласній клінічній інфекційній лікарні. Захворіла дружина, і симптоматику мала нетипову. Це була мігрень, що тривала до п’яти днів, після чого я наполіг на тестуванні. Отримали позитивний результат на наявність SARS-CoV-2. Для мене все було тяжче. Це був мутантний агресивний штам. До десятого дня захворювання я вже мав сепсис, септичний шок, гострий респіраторний дистрес-синдром. Протягом 11 днів був на кисневій підтримці. Я отримував противірусний препарат «Ремдесивір», антибактеріальну терапію. Тобто весь набір препаратів від ковіду і повний набір відчуттів від цього захворювання. - Можу тільки уявити це… Кажуть, чим тяжчий перебіг хвороби, тим більше антитіл матиме організм, тому імунітет буде сильнішим, а ризик повторного інфікування малий. - Не факт. Я, скажімо так, оптиміст, і, як в анекдоті, на відміну від песиміста, знаю, що може бути ще гірше. Насправді, ми ще недостатньо знаємо про цю хворобу. Крім того, вірус швидко мутує. На сьогодні вже маємо більше 6 тисяч його мутацій. Він пристосовується до наших рецепторів, змінюється симптоматика. Що ми мали в Ухані в листопаді-грудні 2019 року і що бачимо сьогодні в європейських країнах? Інша клінічна картина. Якщо ми візьмемо відомі дані з Китаю на березень 2020-го, то не побачимо інформації про аносмію, тобто втрату нюху у пацієнтів, як і втрати смакових відчуттів. А зараз це вважається одним з основних симптомів, що розвивається при ковіді. Китайці зовсім не описували, що є ураження кон’юктиви ока, в європейських країнах це трапляється. В Ізраїлі взагалі видали посібник про висипання при коронавірусі. Звісно, важко сказати, висипання – це симптом, чи прояв якоїсь супутньої патології, що була в пацієнта до ковіду та проявилася під час захворювання, і в Україні ми не бачимо такої кількості якихось висипань. З другого боку, там може циркулювати інший вірус.

- А як ідентифікувати ці різні штами? - Сучасні тест-системи для молекулярно-генетичної діагностики передбачають дослідження на наявність типового вірусу та мутантних штамів. Ми бачимо, що вірус мутує. І це притаманно вірусам. Змінюється він – змінюється клінічна картина захворювання. - Наразі багато говориться про віддалені наслідки перенесеної хвороби та психологічні проблеми, які виникають у людей. - У багатьох розвивається постковідна енцефалопатія (дистрофічні зміни в структурі тканин мозку, що ведуть до порушень його функцій, розладів). В окремих випадках при тяжкому захворюванні виникають психічні розлади, деліріозний синдром та суїцидальні спроби. Вірус вражає всі системи та органи. Легені, нирки, кишківник, головний мозок. Всюди йде мікротромбування, відповідно ми маємо в хворих серйозні наслідки. Їх ступінь залежить від тяжкості хвороби, від вираженості цього мікротромбування, від того, наскільки була виражена гіпоксія органів і тканин. Американські публікації говорять, що постковідний синдром триває до 12 тижнів. Молодій людині, можливо, досить і місяця для відновлення, а людині у віці, може, і 3-6 місяців буде замало. - Яку симптоматику спостерігаєте зараз у пацієнтів, украй тяжких випадків стає більше? - В інфекційній лікарні ми працюємо з ковідом із кінця березня. Наші перші пацієнти мали легку та середню ступінь тяжкості захворювання. Сьогодні в регіоні відкрито під ковід уже понад двадцять лікарень. Ми маємо набагато більшу кількість тих, хто захворів, стаціонари працюють на прийом по черзі, і у відділення потрапляють хворі в тяжкому й дуже тяжкому стані. Тому робити однозначні висновки, чи це почастішали тяжкі випадки, бо мутує вірус, чи це тому, що в стаціонари потрапляють лише пацієнти з більш тяжкою картиною хвороби, неможливо. - А вікова категорія пацієнтів за ці місяці змінилася? - Молоді стає більше. Але ж вона має більше контактів і, відповідно, ризиків інфікування. По-різному реагує організм. У літніх людей головну роль грає вірус і розвиток васкулітів. А в молоді – власний імунітет. У них іде агресивна відповідь імунної системи, виникає «цитокіновий шторм», який і призводить до летальних наслідків. - Ви стикалися з таким штормом? - Так, а ще були у молодих інсульти, інфаркти, до яких призвів ковід… У нас був випадок: 18-річний хлопець у вкрай тяжкому стані. Тиждень на штучній вентиляції, причому інвазивній. А як ви знаєте, відсоток виживання при інтубації дуже малий. Цьому пацієнтові пощастило. ПАЦІЄНТИ З 20% УРАЖЕННЯ ЛЕГЕНІВ НА ШВЛ І З 90% - БЕЗ СИМПТОМІВ - Скажіть, чи можливо, щоб члени однієї родини, постійно проживаючи разом, не всі інфікувались? Описуються випадки, коли хтось один із подружжя отримує позитивний тест, а другий – негативний. - ПЛР-тест – дуже чутливий і специфічний. Матеріал для нього береться з носа та горла, де вірус є перші 5 днів. Потім вірус опускається нижче. Для того, щоб стовідсотково підтвердити діагноз, потрібен вже бронхіальний секрет. Вже доведено, що за біоматеріалом з носоглотки підтвердити наявність вірусу можна лише в 40% інфікованих. Власне, тому за останніми наказами МОЗ лікарі мають право ставити діагноз за клінічною картиною без підтвердження ПЛР-методом. Китайці ж іще у лютому дійшли висновку, що єдиним підтвердженням діагнозу є комп’ютерна томографія. Але я зовсім не веду до того, що всім її потрібно робити.

- Чому? - Насправді це не такий вже і безпечний метод діагностики, людина отримує досить серйозне опромінення. КТ треба робити, виключно коли є показання. На жаль, в Україні сьогодні створено таку ситуацію, що організації, які мають томографи, заробляють шалені гроші. З вулиці приходить людина – і їй проводять дослідження. У мене була величезна кількість пацієнтів, які робили томографію у перший день захворювання! Звичайно, в легенях ще не було ніяких змін. Після цього вони проходили КТ вдруге на п’ятий-сьомий день хвороби, потім ще. Уявіть, який рівень опромінення за 3-4 рази. При цьому комп’ютерна томографія абсолютно не впливає на тактику лікування в більшості випадків. У мене були пацієнти, які за даними КТ мали 90% ураження легень, а в них майже не було ніякої клінічної симптоматики. А була певна кількість пацієнтів, у яких було уражено 15-20% легенів, і хворі потрапляли на штучну вентиляцію. Абсолютно суперечливі дані КТ і клінічної картини. Тобто метод підтверджує, що в пацієнта є вірусне ушкодження легенів, так звана інтерстиціальна пневмонія, але це ж не підтвердження ковіду. Такі самі ураження можуть викликати й інші віруси, той же грип. УКРАЇНСЬКИЙ ПРОТОКОЛ ВІДСТАЄ ВІД МІЖНАРОДНИХ НА 3-4 МІСЯЦІ - А як за 9 місяців змінилися підходи до лікування коронавірусу? - Сьогодні діє вже четвертий чи п’ятий протокол. У перших були протималярійні препарати, потім їх виключили у зв’язку з неефективністю. Також включалися препарати, які застосуються при лікуванні ВІЛ/СНІДу, але з’ясувалося, що й вони неефективні. В останньому протоколі маємо лише два противірусні препарати прямої дії. Це «Фавіпіравір», «Ремдесивір». Також застосовуються імуноглобуліни. Розумієте, основне питання в тому, що ковід – не звичайна респіраторна інфекція. Ми маємо не стільки вірусне ураження, яке фіксується у пацієнтів у першій фазі, а коагулопатію у другій фазі з ураженням судин і тромбоутворенням. Тому, власне, в протоколи були введені антикоагулянти. На початку пандемії не було й гормональних препаратів у протоколі. Наш український протокол запізнюється, у порівнянні з міжнародними. І це велика проблема для лікарів. З одного боку, ми маємо діяти відповідно до закону, тобто чітко виконувати протокол. З другого – на шальках терезів життя людини, тому лікарі використовують усі свої знання, скажімо так, іноді всупереч наказам. - Ви маєте на увазі, що рідним пацієнтів доводиться купувати ліки, яких немає у протоколах? - І це також. Але не тільки. Наприклад, іще весною практики бачили, що виникають проблеми зі згортанням крові, тому, звичайно, включалися відповідні препарати в терапію. В український протокол антикоагулянти внесли, здається, у серпні. Так само з березня ми застосовуємо кортикостероїди, гормони – «Дексаметазон», «Метилпреднізолон». А в протоколі вони з’явилися у серпні-вересні. - А чому таке відставання від міжнародних протоколів, на місяці? Питання в бюрократії? - І так, і ні. Міністерство можна зрозуміти. Вони хочуть видати такий наказ, яким зможуть користуватися усі, і до якого не буде претензій від певних органів. А може, в принципі в МОЗі є якісь проблеми з часом, працівниками… Мені важко сказати. Головне, що лікарі-практики послуговуються не лише документами, рятуючи пацієнтів, а й своїм досвідом.