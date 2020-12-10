Вчений розповів, чим українські протоколи лікування COVID відрізняються від міжнародних

Українські протоколи лікування COVID-19 відстають від міжнародних на кілька місяців, зокрема, антикоагулянти, які застосовуються від березня, офіційно внесені в документ лише три місяці тому.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко.

«Наш український протокол запізнюється, у порівнянні з міжнародними. І це велика проблема для лікарів. З одного боку, ми маємо діяти відповідно до закону, тобто чітко виконувати протокол. З другого – на шальках терезів життя людини, тому лікарі використовують усі свої знання, скажімо так, іноді всупереч наказам. Наприклад, іще весною практики бачили, що виникають проблеми зі згортанням крові, тому, звичайно, включалися відповідні препарати в терапію. В український протокол антикоагулянти внесли, здається, у серпні. Так само з березня ми застосовуємо кортикостероїди, гормони – «Дексаметазон», «Метилпреднізолон». А в протоколі вони з’явилися у серпні-вересні», - розповів Бондаренко.

Він нагадав, що у перших протоколах були протималярійні препарати, які потім виключили у зв’язку з неефективністю. Згодом включалися препарати, які застосовуються при лікуванні ВІЛ/СНІДу, але з’ясувалося, що й вони неефективні.

«В останньому протоколі маємо лише два противірусні препарати прямої дії. Це «Фавіпіравір», «Ремдесивір». Також застосовуються імуноглобуліни. Розумієте, основне питання в тому, що ковід – не звичайна респіраторна інфекція. Ми маємо не стільки вірусне ураження, яке фіксується у пацієнтів у першій фазі, як коагулопатію у другій фазі з ураженням судин і тромбоутворенням. Тому, власне, в протоколи були введені антикоагулянти. На початку пандемії не було й гормональних препаратів у протоколі», - розповів професор.

Щодо відставання українського протоколу Бондаренко вбачає різні причини.

«Міністерство можна зрозуміти. Вони хочуть видати такий наказ, яким зможуть користуватися усі, і до якого не буде претензій від певних органів. А може, в принципі в МОЗі є якісь проблеми з часом, працівниками… Мені важко сказати. Головне, що лікарі-практики послуговуються не лише документами, рятуючи пацієнтів, а й своїм досвідом», - резюмував учений.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу -13 371. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.