Комітет рекомендує Раді підтримати запровадження е-лікарняного

Комітет Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів рекомендує ухвалити в цілому проєкт постанови №4243 "Про заходи щодо запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити проєкт до порядку денного і розглянути його на наступному тижні. За підсумками розгляду члени Комітету рекомендують прийняти Постанову в цілому, врахувавши наступні правки: Верховна Рада дає рекомендації Кабінету Міністрів, а не окремим міністерствам; Кабінет Міністрів має прозвітувати перед Комітетом до 15 січня 2021 року і запровадити Електронний реєстр листків непрацездатності з 1 лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні .

Під час обговорення голова комітету Галина Третьякова наголосила, що електронний лікарняний листок має стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні і ті, які виписуються заднім числом. На її думку, цей механізм мав би бути запроваджений ще 5 чи 7 років тому, оскільки "через існуючу систему витікає багато грошей, які могли б піти на допомогу громадянам".

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 21 жовтня повідомив, що Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я вже фіналізують процес впровадження електронних лікарняних листків в Україні.

На початку березня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблем, що виникли через пандемію COVID-19.

Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні цього року.