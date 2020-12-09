Комітет рекомендує Раді підтримати запровадження е-лікарняного
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді включити проєкт до порядку денного і розглянути його на наступному тижні. За підсумками розгляду члени Комітету рекомендують прийняти Постанову в цілому, врахувавши наступні правки: Верховна Рада дає рекомендації Кабінету Міністрів, а не окремим міністерствам; Кабінет Міністрів має прозвітувати перед Комітетом до 15 січня 2021 року і запровадити Електронний реєстр листків непрацездатності з 1 лютого 2021 року", - йдеться у повідомленні .
Під час обговорення голова комітету Галина Третьякова наголосила, що електронний лікарняний листок має стати запобіжником для витрат з Фонду соціального страхування на фальсифіковані лікарняні і ті, які виписуються заднім числом. На її думку, цей механізм мав би бути запроваджений ще 5 чи 7 років тому, оскільки "через існуючу систему витікає багато грошей, які могли б піти на допомогу громадянам".
Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу 21 жовтня повідомив, що Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я вже фіналізують процес впровадження електронних лікарняних листків в Україні.
На початку березня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.
23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблем, що виникли через пандемію COVID-19.
Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні цього року.