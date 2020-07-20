Повноцінний запуск е-лікарняних планують з 2021 року

Повноцінний запуск електронних лікарняних планується з початку 2021 року.

Про це на брифінгу 20 липня сказав заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З початку 2021 року планується повноцінний запуск цільової моделі по роботі з електронними лікарняними. ...Тестування ще не завершено, але ми вже бачимо, які проблемні питання потребують доопрацювання. Думки більшості експертів та лікарів зводяться до того, що необхідно, щоб зараз працювала так звана цільова модель з повною інтеграцією в E-Health через ті медичні інформаційні системи, які використовують лікарі. Ми плануємо це зробити до кінця року, багато функціоналу розроблено, але враховуючи те, що медичні інформаційні системи зі свого боку так само мають розробити цей функціонал, заявляємо: давайте планувати (впровадження електронних лікарняних — ред.) на початок року”, - сказав Кучер.

Зараз, за його словами, МОЗ вносить зміни в технічні завдання, на початковому етапі тестування спрощеної моделі інформацію про електронні листки непрацездатності вніс 291 медзаклад, зокрема 351 медичний працівник.

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Кучер додав, що оформлення електронних листків непрацездатності через медичні інформаційні системи передбачатиме застосування компоненту медичних висновків, можна буде відслідкувати, чи дійсно людина зверталася по меддопомогу, запобігти корупційним ризикам.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я, Пенсійний фонд та Міністерство цифрової трансформації розпочали тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності.