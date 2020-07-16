В Україні зріс середній розмір лікарняних і декретних

За пів року середньоденний розмір лікарняних і декретних виплат зріс відповідно на 19,1% і 15,8%.

Про це повідомляє Фонд соціального страхування.

"За оперативними підсумками першого півріччя 2020 року, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, яка фінансується Фондом соціального страхування України для всіх працюючих, склав 321,23 гривні – це на 51,57 гривні, або 19,1% більше, ніж за той же період 2019 року. Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах порівняно з минулим роком зріс на 15,8% – з 241,72 гривні до 279,8 гривні", - йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що допомога по вагітності та пологах надається у розмірі 100% середньої заробітної плати застрахованої особи.

Розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від тривалості страхового стажу та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж – понад 8 років або за наявності пільг відповідно до законодавства).