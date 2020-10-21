Е-лікарняний в Україні мають запустити за місяць-два

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство охорони здоров'я фіналізують процес запровадження електронних лікарняних листків в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу.

"Це спрощення процедури отримання лікарняного, це і спрощення отримання виплат за лікарняним, це прибирання мільярдної корупції, тому що сьогодні багато хто може купити цю довідку в інтернеті. Думаю, що дуже скоро, протягом місяця або двох ми запустимо цю послугу, і вона також спростить вам життя", - сказав Федоров.

За його словами, цифровізація вітчизняної системи охорони здоров'я є наразі пріоритетом для Мінцифри. "Ми робитимемо все для того, щоб кожен українець зміг отримати державну послугу, публічну послугу, соціальну послугу, тим паче в сфері охорони здоров'я, онлайн і не виходячи з будинку", - відзначив віце-прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на початку березня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.

23 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що запровадження електронного лікарняного в Україні затримується через технічні проблем, що виникли через пандемію COVID-19.

Тестування спрощеної моделі електронних листків непрацездатності було розпочато у липні цього року.