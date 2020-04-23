Е-лікарняних в Україні досі немає через технічні проблеми – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що електронні лікарняні в Україні не вводяться через технічні проблеми, які виникли, зокрема, у зв’язку з поширенням COVID-19.

Про це він сказав на брифінгу 23 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт електронного лікарняного - це спільна робота Міністерства охорони здоров’я та Мінсоцу. В березні був підписаний тимчасовий порядок, затверджений Кабінетом міністрів, але зараз є певні технічні проблеми, які, в тому числі, виникли у зв’язку з нагальною ситуацією з COVID-19. Тому в нас є відповідні затримки щодо введення саме електронного лікарняного», - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні планували запровадити електронний лікарняний із 1 квітня 2020 року.

На початку березня 2020 року Кабінет міністрів увалив постанову «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності», якою затвердив введення електронних лікарняних з 1 квітня.