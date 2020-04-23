Кабмін збереться на позачергове засідання у п’ятницю

Кабінет міністрів проведе у п'ятницю, 24 квітня, позачергове засідання, на якому планує ухвалити постанову, що врегулює питання збільшення зарплат медикам, котрі працюють з хворими на коронавірус, до 300%.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 23 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Починаючи з 1 квітня всі ті доплати також врегульовано законодавствам, передбачено кошти в державному бюджеті після внесення відповідних змін, і завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює, буде введено COVID-пакет, де передбачено 300% заробітної плати всім без винятку медичним працівникам, підкреслюю: без винятку, які працюють з коронавірусною хворобою COVID-19», - наголосив Степанов.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 квітня Степанов заявив, що заробітні плати лікарів та медичного персоналу, які працюють із хворими на коронавірусну інфекцію, мають зрости до 300%.

21 квітня Степанов повідомив, що на виплати медикам, які працюють з COVID-19, передбачено 15,8 млрд грн, ці кошти найближчим часом перерахують у регіони.

Раніше уряд вніс зімни до постанови № 250 від 25 березня 2020 року, якою врегульовувалося питання надання медичної субвенції регіонам і статті витрат, на які ці кошти могли використовуватися. Постановою передбачається, що за березень три посадові оклади медпрацівникам, які працюють з CОVID-19, мають бути виплачені з медичної субвенції.

Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.