Розстріл Майдану: суд допитав свідка і взяв перерву до 16 грудня

Святошинський райсуд Києва відклав розгляд справи про розстріли учасників акцій протестів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року щодо двох обвинувачених ексберкутівців - Сергія Тамтури й Олександра Маринченка до 16 грудня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні у середу суд допитав свідка захисту – Віталія Косенького, який був командиром 3 взводу 4 роти київського полку «Беркут».

Свідок під час допиту повідомив, що 18 лютого 2014 року знаходився на службі у складі свого підрозділу в резерві у Маріїнському парку, до них надійшла інформація, що з боку Інститутської рушить колона людей штурмувати ВР.

За словами Косенького, він і правоохоронці, які з ним працювали, пішли з боку ВР через Грушевського туди, де стояли два КАМАЗи, які перекривали вулицю Шовковичну у бік ВР, там уже стояли солдати внутрішніх військ.

Свідок уточнив, що перед ними (співробітниками його підрозділу «Беркуту» - ред.) ставилося завдання «укріпити цей кордон і не пропустити людей, аби вони не вчинили протиправних дій на території ВР».

Потім він розповідав про те, як до цього місця підійшов натовп, про початок штовханини, про те, як загорівся КАМАЗ.

«Розвиток подій був хвилеподібним: то вони (протестувальники – ред.) намагалися прорватися, то відступали, летіла бруківка, держаки від лопат… Ми стояли у пішому порядку, накривалися щитами, в один із цих моментів в мене прилетіла бруківка і перебила ногу, потім я відійшов у безпечне місце», - повідомив Косенький, уточнивши, що після цього він лише спостерігав.

За його словами, вони тоді мали звичайне спорядження як для масових заходів, «тобто це була броня легкого ступеню захисту – від палки і каміння, алюмінієвий щит, каска зі склом, газ і резинова палка».

Окремо на запитання головуючого судді Сергія Дячука, які небезпечні предмети, на думку свідка, використовували тоді протестувальники, Косенький уточнив, що майже у всіх активістів були палки від лопат, «на деяких я бачив елементи нашого захисту… були у саморобному захисті, багато хто був уже в будівельних касках, у солдатських зелених касках».

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Він зазначив, що на його думку, протестувальники були «агресивні».

Також Косенький розповідав про деяких поранених беркутівців, про своє перебування неподалік Жовтневого палацу тощо.

Окремо він повідомив, що не був серед правоохоронців «Беркуту», які брали участь у розгоні студентів у ніч на 30 листопада, і що особисто він не застосовував силу до мирних протестувальників.

Після допиту свідка суд оголосив перерву до 11:00 16 грудня.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб, зокрема п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані.

При цьому Київський апеляційний суд перед обміном звільнив з-під варти 3 ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і поранені 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, - Сергію Тамтурі й Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов’язання.

Згодом адвокат Олександр Горошинський поінформував, що до Києва повернулися двоє ексберкутівців - Маринченко і Тамтура, яких передали до ОРДЛО в межах обміну утримуваних осіб.

Маринченко і Тамтура заявили, що будуть і надалі брати участь у судових засіданнях у справі розстрілів на Майдані.

20 жовтня Святошинський райсуд оголосив у міжнародний розшук трьох ексберкутівців, обвинувачених у рамках справи щодо розстрілів на Інститутській у Києві в лютому 2014 року - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна.

25 листопада суд виділив матеріали щодо трьох ексберкутівців - Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, - до розгляду в окремому провадженні, та зупинив його до розшуку цих 3 осіб.

У подальшому суд розглядатиме справу саме щодо двох ексберкутівців – Маринченка і Тамтури.