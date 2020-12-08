Справи Майдану: суд завтра обиратиме запобіжний захід Януковичу

Печерський районний суд Києва в середу розгляне питання про обрання запобіжного заходу експрезидентові Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"9 грудня о 14:45 в Печерському районному суді Києва розглядатиметься клопотання ОГП про обрання четвертому президентові України запобіжного заходу у "справі Майдану", - написав Сердюк.

Він нагадав, що це буде повторний розгляд клопотання Офісу Генпрокурора, оскільки попереднє рішення Печерського райсуду було скасоване.

При цьому адвокат заявив, що його клієнт вимагає особистої участі в процесі. "Віктор Янукович звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі, як вже було зроблено у цій справі Святошинським судом у 2016 році (Янукович тоді давав свідчення в режимі відеоконференції - ред.). Крім того, до справи мають бути допущені і самі потерпілі", - заявив Сердюк.

Він також наполягає, що у цій справі необхідно публічно допитати "свідків як зі сторони тодішньої влади: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших, - так і зі сторони Майдану: Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка та інших".

Адвокат додав, що сторона захисту передає суду і вимагатиме публічного вивчення 15 томів матеріалів.

Як повідомлялося, 16 листопада 2020 року Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту експрезидента Віктора Януковича і скасував рішення про його заочний арешт.

Печерський районний суд Києва 12 травня 2020 року обрав колишньому президенту України Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за фактами організації ряду тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва (майдані Незалежності і прилеглих вулицях) щодо мітингарів.

Це рішення суду давало право стороні обвинувачення розпочати щодо Януковича процедуру екстрадиції. Також прокурори мають намір звертатися до суду про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

24 січня 2019 року суд засудив Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду. Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою вину.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд відмовився скасовувати цей вирок Оболонського районного суду.